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Происшествия     04.02.2021 17:01

Обвинение в совершении двойного убийства в 2014 году предъявлено троим членам пушкинской организованной группы

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Теги:  следственный комитет  двойное убийство  пушкинская организованная группа 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Троим активным членам пушкинской организованной группы, причастным к совершению двойного убийства в 2014 году предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенном организованной группой, а также в незаконном обороте оружия. В настоящее время следователь вышел в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

«По данным следствия, в 2014 году члены организованной группы совершили убийство двух мужчин, после чего сокрыли их тела, захоронив на участке местности в Пушкинском районе», - говорится в сообщении.

В конце 2020 года тела пропавших были обнаружены, захороненными в земле.

В августе 2020 года ГСУ СК по Московской области сообщало, что четверо членов этнической организованной группы признаны виновными в разбойном нападении на сотрудников фельдъегерской службы. Преступление было совершено 2016 году.

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Теги: 
следственный комитет  двойное убийство  пушкинская организованная группа 

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