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Происшествия     27.02.2018 11:17

Обвинение в убийстве оператора Первого канала заочно предъявлено подполковнику ВС Украины

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Теги:  Украина  репортер  убийство  Маломен  СК 

27 февраля /Mossovetinfo.ru/ - Заочно предъявлено обвинение командиру дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования «Центр» Вооружённых сил Украины (В/Ч А-1428)подполковнику Николаю Маломену в причастности к убийству оператора «Первого канала» Анатолия Кляна, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия - Управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны – «в ночь с 29 на 30 июня 2014 года к КПП войсковой части подъехал автобус с матерями военнослужащих, желавшими провести переговоры о возвращении домой военнослужащих срочной службы, не хотевших принимать участие в боевых действиях, и журналистами российских и украинских телеканалов, среди которых был находившийся в служебной командировке оператор Отдела операторов Службы эфира Дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Анатолий Клян».

«Осознавая, что в салоне автотранспортного средства находятся только невооруженные гражданские лица, подполковник Маломен дважды отдал приказ подчиненным ему военнослужащим осуществлять из имеющегося у них огнестрельного автоматического оружия прицельную стрельбу по автобусу», - сообщает СК.

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Теги: 
Украина  репортер  убийство  Маломен  СК 

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