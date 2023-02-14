Обвиняемый в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста ВГТРК предстанет перед судом

14 февраля, Mossovetinfo.ru - Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины который, по данным следствия, 30 ноября 2022 года, осознавая, что перед ним съемочная группа, воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности и применил физическую силу к корреспонденту, - сообщает ГСУ СК России по г. Москве. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.



Съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием, а именно съемку репортажа о деятельности одной из частных обслуживающих компаний, расположенной по улице Петра Романова в городе Москве.



Следствием проведены судебные экспертизы, очные ставки, допрошены девять свидетелей, осмотрены и изучены камеры видеонаблюдения. В рамках уголовного дела мужчина признал вину частично.