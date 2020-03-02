3 марта. Mossovetinfo.ru – Правоохранители проводят серию обысков у фанатов ЦСКА, «Спартака» и «Динамо» в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



Сообщается, что обыски проходят по местам проживания фанатов в Москве и Подмосковье.



По словам источника, в желе пока два эпизода: драка на платформе станции «Маяковская» и драка в троллейбусе на Ленинградском проспекте.



Ранее сообщалось, что по делу о драке на станции «Маяковская» задержаны три человека.