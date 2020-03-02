Другие материалы
-
Происшествия
03.03.2020, 09:23
Обыски проводят у фанатов в Москве после двух драк 29 февраля
3 марта. Mossovetinfo.ru – Правоохранители проводят серию обысков у фанатов ЦСКА, «Спартака» и «Динамо» в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. ...
-
Происшествия
02.03.2020, 20:10
В Москве под наблюдением из-за коронавируса находятся более 5,5 тысячи человек
3 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве с 15 февраля проведено более 12 тысяч исследований на коронавирус, под наблюдением более 5,5 тысячи человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем ...
-
Происшествия
02.03.2020, 17:40
Полиция задержала трех фанатов за массовую драку на станции метро «Маяковская»
2 марта. Mossovetinfo.ru – Московская полиция задержала трех футбольных фанатов за массовую драку в московском метро, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Драка произошла в воскресень...