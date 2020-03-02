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Происшествия     03.03.2020 09:23

Обыски проводят у фанатов в Москве после двух драк 29 февраля

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Теги:  фанаты  драка  обыски  уголовное дело  хулиганство 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Правоохранители проводят серию обысков у фанатов ЦСКА, «Спартака» и «Динамо» в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщается, что обыски проходят по местам проживания фанатов в Москве и Подмосковье.

По словам источника, в желе пока два эпизода: драка на платформе станции «Маяковская» и драка в троллейбусе на Ленинградском проспекте.

Ранее сообщалось, что по делу о драке на станции «Маяковская» задержаны три человека.


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Карта места

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Теги: 
фанаты  драка  обыски  уголовное дело  хулиганство 

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