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Происшествия     19.06.2019 08:38

Один человек погиб и трое пострадали в драке у станции метро «Электрозаводская»

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Теги:  массовая драка  смерть  убийство  поножовщина 

19 июня. Mossovetinfo.ru – Массовая драка произошла ночью у входа на станцию метро «Электрозаводская», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, драка произошла между приезжими из Средней Азии, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта один из участников драки применил нож, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

Пострадавшие были госпитализированы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства случившегося устанавливаются.


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Теги: 
массовая драка  смерть  убийство  поножовщина 

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