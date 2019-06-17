19 июня. Mossovetinfo.ru – Массовая драка произошла ночью у входа на станцию метро «Электрозаводская», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сообщается, драка произошла между приезжими из Средней Азии, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта один из участников драки применил нож, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения.



Пострадавшие были госпитализированы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства случившегося устанавливаются.