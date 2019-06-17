Другие материалы
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Происшествия
19.06.2019, 08:38
Один человек погиб и трое пострадали в драке у станции метро «Электрозаводская»
19 июня. Mossovetinfo.ru – Массовая драка произошла ночью у входа на станцию метро «Электрозаводская», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, драка пр...
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Происшествия
17.06.2019, 16:44
Телецентр «Останкино» проверяют после сообщения о заложенной бомбе
17 июня. Mossovetinfo.ru – Московский телецентр «Останкино» проверяют после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах гор...
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Происшествия
17.06.2019, 10:12
Три человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы
17 июня. Mossovetinfo.ru – Три человека пострадали в результате аварии на юге Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. Авария произошла на пе...