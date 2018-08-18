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Происшествия     20.08.2018 08:27

Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

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Теги:  МЧС  пожар  смерть 

20 августа. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на севере Москвы, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.

Пожар возник в квартире на 9-м этаже около 03:30 ночи, и охватил балконы 10, 11 и 12 этажей. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Прибывшие пожарные эвакуировали с верхних этажей здания 17 человек, в том числе 3 детей, еще 22 человека было эвакуировано по маршевым лестницам.

На тушении пожара работали 41 человек личного состава и 12 единиц техники. В течение часа возгорание было ликвидировано. Причины пожара выясняются.


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Теги: 
МЧС  пожар  смерть 

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