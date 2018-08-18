20 августа. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на севере Москвы, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.



Пожар возник в квартире на 9-м этаже около 03:30 ночи, и охватил балконы 10, 11 и 12 этажей. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Прибывшие пожарные эвакуировали с верхних этажей здания 17 человек, в том числе 3 детей, еще 22 человека было эвакуировано по маршевым лестницам.



На тушении пожара работали 41 человек личного состава и 12 единиц техники. В течение часа возгорание было ликвидировано. Причины пожара выясняются.