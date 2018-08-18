Другие материалы
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Происшествия
20.08.2018, 08:27
Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы
20 августа. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на севере Москвы, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС. Пожар возник в квартире на 9-м э...
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Происшествия
19.08.2018, 10:48
В Москве мужчина застрелил бывшую жену и покончил жизнь самоубийством
19 августа. Mossovetinfo.ru – Мужчина застрелил бывшую жену в Москве и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает на сайте следственного комитета. Убийство произошло утром 19 августа окол...
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Происшествия
18.08.2018, 17:19
Сын экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина покончил с собой
18 августа. Mossovetinfo.ru – Сын бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина покончил с собой. Эту информацию РИА Новости подтвердил сам Шингаркин. СМИ ранее сообщили, что молодая пара покон...