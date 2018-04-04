4 апреля. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в результате пожара в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЧС Илью Денисова.
Погибший – сотрудник торгового центра. Кроме того, сообщается о трех пострадавших пожарных. Пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров.
В штабе пожаротушения сообщили, что из здания были эвакуированы 600 человек, еще 20 человек спасены пожарными.
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