Другие материалы
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Происшествия
20.03.2019, 08:38
Один человек погиб в результате ДТП на юго-востоке Москвы
20 марта. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб, еще двое пострадали в результате аварии на юго-востоке Москвы, сообщает московское управление ГИБДД. Авария произошла на улице Угрешская. Грузо...
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Происшествия
19.03.2019, 12:53
Тело мужчины обнаружено на скамейке в центре Москвы
19 марта. Mossovetinfo.ru – Тело мужчины было обнаружено на скамейке возле дома № 30 по улице Большая Полянка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Возле тела мужчины был обнаружен ох...
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Происшествия
19.03.2019, 10:56
Московский бизнесмен получил 2,5 года колонии за гибель 12 человек на пожаре
19 марта. Mossovetinfo.ru – Суд признал московского бизнесмена Аламбека Тогузакова в необеспечении мер противопожарной безопасности на территории арендуемых им помещений, в результате чего в помеще...