20 марта. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб, еще двое пострадали в результате аварии на юго-востоке Москвы, сообщает московское управление ГИБДД.



Авария произошла на улице Угрешская. Грузовик врезался в легковой автомобиль. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.



Движение в районе аварии затруднено, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.