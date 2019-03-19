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Происшествия     20.03.2019 08:38

Один человек погиб в результате ДТП на юго-востоке Москвы

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Теги:  ДТП  авария  гибель 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб, еще двое пострадали в результате аварии на юго-востоке Москвы, сообщает московское управление ГИБДД.

Авария произошла на улице Угрешская. Грузовик врезался в легковой автомобиль. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Движение в районе аварии затруднено, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.


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Теги: 
ДТП  авария  гибель 

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