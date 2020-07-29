29 июля. Mossovetinfo.ru – На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовой «Газели», по предварительной информации один человек погиб, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.
Сообщается, что на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы водитель «Газели» превысил скорость, проехал на красный сигнал светофора и врезался в автобус, пересекавший перекресток. Есть информация, что водитель «Газели» находился в состоянии опьянения.
В результате столкновения один человек погиб, шесть пострадали – четверо пассажиров автобуса и два человека, находившихся в «Газели». Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
В результате аварии движение по Рязанскому проспекту в сторону центра затруднено, перекрыты 2 из 3 полос движения, движение осуществляется по одному ряду. Также затруднено движение по Ташкентской улице в сторону Рязанского проспекта. Объехать место аварии можно по Волгоградскому проспекту или по СВХ.
08:51 Город (Москва и область) В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
08:38 Город (Москва и область) В Москве до конца августа можно будет пройти бесплатный онкоскрининг
08:14 Происшествия Один человек погиб в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на юго-востоке Москвы
18:49 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Нахабино открыли после реконструкции
17:04 В России Россия рассматривает возобновление авиасообщения с ОАЭ и Мальдивами
08:20 Общество Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах госуслуг
15:36 В мире Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
13:31 В России С 1 августа возобновляется международное авиасообщение
09:19 Город (Москва и область) С начала 2020 года около 6 тысяч человек уже переехали в новое жилье по программе реновации
08:14 Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
07:08 Общество Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия