29 июля. Mossovetinfo.ru – На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовой «Газели», по предварительной информации один человек погиб, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.



Сообщается, что на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы водитель «Газели» превысил скорость, проехал на красный сигнал светофора и врезался в автобус, пересекавший перекресток. Есть информация, что водитель «Газели» находился в состоянии опьянения.



В результате столкновения один человек погиб, шесть пострадали – четверо пассажиров автобуса и два человека, находившихся в «Газели». Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.



В результате аварии движение по Рязанскому проспекту в сторону центра затруднено, перекрыты 2 из 3 полос движения, движение осуществляется по одному ряду. Также затруднено движение по Ташкентской улице в сторону Рязанского проспекта. Объехать место аварии можно по Волгоградскому проспекту или по СВХ.