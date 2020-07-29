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Происшествия     29.07.2020 08:14

Один человек погиб в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на юго-востоке Москвы

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Теги:  ДТП  авария  смерть  Рязанский проспект 

29 июля. Mossovetinfo.ru – На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовой «Газели», по предварительной информации один человек погиб, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы водитель «Газели» превысил скорость, проехал на красный сигнал светофора и врезался в автобус, пересекавший перекресток. Есть информация, что водитель «Газели» находился в состоянии опьянения.

В результате столкновения один человек погиб, шесть пострадали – четверо пассажиров автобуса и два человека, находившихся в «Газели». Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

В результате аварии движение по Рязанскому проспекту в сторону центра затруднено, перекрыты 2 из 3 полос движения, движение осуществляется по одному ряду. Также затруднено движение по Ташкентской улице в сторону Рязанского проспекта. Объехать место аварии можно по Волгоградскому проспекту или по СВХ.


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Теги: 
ДТП  авария  смерть  Рязанский проспект 

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