24 декабря. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московского управления МЧС.
Пожар произошел в квартире жилого дома на Сумской улице на 9-м этаже. Пожар составил 5 квадратных метров.
В течение 40 минут пожар был ликвидирован. В ходе тушения из квартиры был спасен один человек, однако позднее он скончался во время осмотра медиками.
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