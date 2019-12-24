24 декабря. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московского управления МЧС.



Пожар произошел в квартире жилого дома на Сумской улице на 9-м этаже. Пожар составил 5 квадратных метров.



В течение 40 минут пожар был ликвидирован. В ходе тушения из квартиры был спасен один человек, однако позднее он скончался во время осмотра медиками.