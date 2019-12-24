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Происшествия     24.12.2019 09:55

Один человек погиб в результате пожара на юге Москвы

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Теги:  МЧС  пожар  гибель 

24 декабря. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московского управления МЧС.

Пожар произошел в квартире жилого дома на Сумской улице на 9-м этаже. Пожар составил 5 квадратных метров.

В течение 40 минут пожар был ликвидирован. В ходе тушения из квартиры был спасен один человек, однако позднее он скончался во время осмотра медиками.


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Теги: 
МЧС  пожар  гибель 

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