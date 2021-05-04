Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Москве - СК

4 мая. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в результате пожара в гостинице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает на сайте следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».



По данным МЧС, пожар произошел в ночь на 4 мая в пятиэтажном кирпичном здании по адресу: 6-я Кожуховская улица, д. 26. Со слов администрации, на момент пожара внутри находились 305 человек.



Один мужчина погиб. Пострадавшие, в том числе дети, доставлены в больницы для обследования и оказания медицинской помощи.



Пожар был ликвидирован спустя час после возгорания на площади 100 квадратных метров.