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Происшествия     04.05.2021 10:53

Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Москве - СК

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Теги:  пожар 

4 мая. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в результате пожара в гостинице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает на сайте следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».

По данным МЧС, пожар произошел в ночь на 4 мая в пятиэтажном кирпичном здании по адресу: 6-я Кожуховская улица, д. 26. Со слов администрации, на момент пожара внутри находились 305 человек.

Один мужчина погиб. Пострадавшие, в том числе дети, доставлены в больницы для обследования и оказания медицинской помощи.

Пожар был ликвидирован спустя час после возгорания на площади 100 квадратных метров.

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Теги: 
пожар 

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