27 января. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в результате пожара в квартире на юге Москвы. Об этом сообщает МЧС.



Пожар произошел в четырехкомнатной квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома по адресу: улица Садовники, дом 10.



С вышележащих этажей спасен один человек, с горящего - два человека. Самостоятельно вышли с вышележащих этажей шесть человек.