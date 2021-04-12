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Происшествия     12.04.2021 15:26

Один пожарный погиб, двое пострадали в ходе тушения пожара в БЦ «Невская мануфактура»

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Теги:  пожар  МЧС  пожарные  гибель 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Сильный пожар произошел в бизнес-центре «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте санкт-петербургского управления МЧС.

БЦ «Невская мануфактура» располагается в комплексе зданий, построенном в XIX веке. Пожар охватил 4 этажа шестиэтажного здания на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен максимальный, пятый, номер сложности. К тушению огня привлечено 69 единиц техники и более 300 человек личного состава. К вылету готовится пожарный вертолет Ка-32.

Из здания было эвакуированы 40 человек, двое из них госпитализированы. Как сообщает «Интерфакс» в ходе тушения один пожарный погиб и двое получили ранения. В результате пожара произошло обрушение кровли и межкомнатных перекрытий.

В настоящее время пожарных отвели из зоны пожара из-за угрозы дальнейшего обрушения.

Комплекс зданий БЦ «Невская мануфактура» в 2001 году был включен в городской перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

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Теги: 
пожар  МЧС  пожарные  гибель 

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