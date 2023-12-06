Другие материалы
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Происшествия
11.12.2023, 11:29
Одиннадцать человек, в том числе сотрудники областных министерств, задержаны по делу о коррупции - СК
11 декабря — Mossovetinfo.ru — В Московской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений задержан...
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Происшествия
07.12.2023, 10:00
О ходе расследования уголовного дела по факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы
7 декабря — Mossovetinfo.ru — Уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы и незак...
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Происшествия
06.12.2023, 09:01
Курьер принял участие в «криминальной схеме» и стал обвиняемым
6 декабря — Mossovetinfo.ru — Курьер принял участие в «криминальной схеме» и стал обвиняемым, мужчине предъявлено о...