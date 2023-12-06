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Происшествия     11.12.2023 11:29

Одиннадцать человек, в том числе сотрудники областных министерств, задержаны по делу о коррупции - СК

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Теги:  Московская область  следственный комитет  иностранные граждане  квоты  работа  законность  взятки  коррупция  Правительство Московской области 

11 декабря — Mossovetinfo.ru — В Московской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений задержаны одиннадцать человек, двое из которых консультанты отдела при министерстве социального развития Московской области и один консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности Московской области. По данным следствия, в период с 2019 по 2023 годы подозреваемые получали денежные средства в качестве взяток через посредников от предпринимателей Московской области за выдачу квот для привлечения иностранных граждан на работу без проведения установленных проверочных мероприятий.Уголовное дело возбуждено по материалам ГУ МВД России по Московской области и УФСБ России по г. Москве и Московской области. Задержания происходили при силовой поддержке регионального подразделения Росгвардии. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

"В среднем оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тыс. рублей, при этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя.

Следователями проведено больше 40 обысков по местам жительства и работы фигурантов, допрошено порядка 30 человек, проведены очные ставки и иные следственные действия. В ходе обысков изъяты крупные суммы денежных средств. Все подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания, по ходатайству следствия судом всем избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отмечается в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток (ч.6. ст. 290 УК РФ, ч.4 ст.291.1 УК РФ и пп. «а, б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ).

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Теги: 
Московская область  следственный комитет  иностранные граждане  квоты  работа  законность  взятки  коррупция  Правительство Московской области 

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