Опекуны 3-летнего ребенка задержаны в Подмосковье по подозрению в покушении на убийство

3 февраля. Mossovetinfo.ru - В Московской области по подозреваемые в покушении на убийство 3-летнего ребенка задержаны его опекуны: 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители города Москвы. Об этом сообщает СК России по Московской области.



В пятницу «малышу, доставленному в приемное отделение одной из районных больниц, был поставлен предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, отравление психотропными веществами, кома неясной степени», говорится в сообщении СК.



«Ребенок незамедлительно был переведен в «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» (клиника доктора Рошаля), где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы», - отмечается в сообщении СК.



Над пострадавшим малышом, который сейчас остается в крайне тяжелом состоянии, и его младшим братом, в 2017 году органами социальной защиты Конаковского района Тверской области была оформлена опека.



Следователями ГСУ СК России по Московской области в ходе проведённого осмотра места происшествия изъяты следы вещества бурого цвета, предметы одежды мальчика, проводится допрос подозреваемых, у которых получены биологические образцы.