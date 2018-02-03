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Происшествия     03.02.2018 17:49

Опекуны 3-летнего ребенка задержаны в Подмосковье по подозрению в покушении на убийство

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Теги:  Москва  Московская область  опекуны  ребенок  покушение на убийство 

3 февраля. Mossovetinfo.ru - В Московской области по подозреваемые в покушении на убийство 3-летнего ребенка задержаны его опекуны: 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители города Москвы. Об этом сообщает СК России по Московской области.

В пятницу «малышу, доставленному в приемное отделение одной из районных больниц, был поставлен предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, отравление психотропными веществами, кома неясной степени», говорится в сообщении СК.

«Ребенок незамедлительно был переведен в «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» (клиника доктора Рошаля), где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы», - отмечается в сообщении СК.

Над пострадавшим малышом, который сейчас остается в крайне тяжелом состоянии, и его младшим братом, в 2017 году органами социальной защиты Конаковского района Тверской области была оформлена опека.

Следователями ГСУ СК России по Московской области в ходе проведённого осмотра места происшествия изъяты следы вещества бурого цвета, предметы одежды мальчика, проводится допрос подозреваемых, у которых получены биологические образцы.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  опекуны  ребенок  покушение на убийство 

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