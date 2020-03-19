19 марта. Mossovetinfo.ru – Причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.



Вскрытие показало, что пневмония и коронавирус не стали причиной смерти, пациентка скончался в результате того, что оторвался тромб. Вскрытие также подтвердило наличие у пациентки многочисленных хронических заболеваний.



Ранее сообщалось, что в Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой был диагностирован коронавирус. При этом отмечалось, что помимо коронавируса у пациентки наблюдался целый ряд тяжелых хронических заболеваний, среди которых сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы.