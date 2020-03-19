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Происшествия     19.03.2020 13:48

Оперштаб: причиной смерти 79-летней женщины с коронавирусом стал оторвавшийся тромб

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Теги:  коронавирус  смерт  оперативный штаб  причина 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Вскрытие показало, что пневмония и коронавирус не стали причиной смерти, пациентка скончался в результате того, что оторвался тромб. Вскрытие также подтвердило наличие у пациентки многочисленных хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой был диагностирован коронавирус. При этом отмечалось, что помимо коронавируса у пациентки наблюдался целый ряд тяжелых хронических заболеваний, среди которых сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы.


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Теги: 
коронавирус  смерт  оперативный штаб  причина 

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