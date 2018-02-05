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Происшествия     05.02.2018 16:32

Опубликовано видео последствий взрыва квартиры и стены дома в Бутово Парк

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Теги:  Московская область  Бутово Парк  Ленинский район  дом  баллон  взрыв  стена  разрушение 


5 февраля / Mossovetinfo.ru / -- Информагентством РИАМО со ссылкой на пользователя соцсети «ВКонтакте» Андрея Лихачева опубликован скрин с видео последствий ЧП со взрывом на 20 этаже многоэтажки в Бутово в Ленинском районе Подмосковья.

««БП – 1 (жилой комплекс «Бутово Парк» - ред.). ЧП со взрывом!» - сообщил «ВКонтакте» Лихачев. На опубликованном видео «видно многоэтажный дом, одна квартира которого разрушена, из ее окон валит густой черный дым».

Как сообщалось ранее, в Бутово из-за взрыва на 20 этаже обрушилась стена дома.

Скрины с видео:
Бутово, взрыв, Бутово Парк

Бутово взрыв, БутовоПарк

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Карта места

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Теги: 
Московская область  Бутово Парк  Ленинский район  дом  баллон  взрыв  стена  разрушение 

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