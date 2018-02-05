Происшествия 05.02.2018, 18:04 Четверо мужчин пострадали в результате хлопка газового баллона - СК

5 февраля / Mossovetinfo / -- 5 февраля 2018 года в Ленинском районе Московской области в ходе ремонтных работ в новой квартире с использованием газового баллона «произошел хлопок указанного баллона» ...

Происшествия 05.02.2018, 16:32 Опубликовано видео последствий взрыва квартиры и стены дома в Бутово Парк

5 февраля / Mossovetinfo.ru / -- Информагентством РИАМО со ссылкой на пользователя соцсети «ВКонтакте» Андрея Лихачева опубликован скрин с видео последствий ЧП со взрывом на 20 этаже многоэтажки в Б...