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Происшествия     13.05.2019 14:38

Организатор банды, грабившей инкассаторов в Москве, получил 17 лет колонии строгого режима

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Теги:  суд  Мосгорсуд  грабеж  разбой  приговор 

13 мая. Mossovetinfo.ru – Московский городской суд приговорил 42-летнего Игоря Сорокина к 17 годам колонии строгого режима за создание банды, грабившей инкассаторов в Москве, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Сорокин был признан виновным по статьям «Создание банды», «Незаконное приобретение оружия», «Разбой», «Убийство более двух лиц, сопряженное с бандитизмом», «Покушение на убийство более двух лиц, сопряженное с бандитизмом».

Ранее 8 участников данной преступной группы были приговорены судом к лишению свободы на срок от 13 лет до пожизненного заключения.

Следствие установило, что в 2009-2010 годах Сорокин и созданная им банда совершили вооруженные нападения на лиц, осуществляющих инкассацию денежных средств. В результате нападения на инкассаторов в декабре 2009 года трое инкассаторов погибли, в результате аналогичного нападения в августе 2010 года один инкассатор был убит, еще один был тяжело ранен. Всего потерпевшими признаны 8 человек.


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Теги: 
суд  Мосгорсуд  грабеж  разбой  приговор 

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