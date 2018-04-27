27 апреля. Mossovetinfo.ru – Человеческие останки обнаружили на территории строительной площадки на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Останки обнаружили 26 апреля. на улице Большой Академической года на территории строительной площадки, расположенной напротив жилого дома.



Обнаружены 3 человеческих черепа с иными костными останками, накрытые одеялом. Установлено наличие на них повреждений, которые дают основания полагать о криминальном характере смерти. Уголовное дело расследуется по статье «Убийство двух и более лиц».