27 апреля. Mossovetinfo.ru – Человеческие останки обнаружили на территории строительной площадки на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.
Останки обнаружили 26 апреля. на улице Большой Академической года на территории строительной площадки, расположенной напротив жилого дома.
Обнаружены 3 человеческих черепа с иными костными останками, накрытые одеялом. Установлено наличие на них повреждений, которые дают основания полагать о криминальном характере смерти. Уголовное дело расследуется по статье «Убийство двух и более лиц».
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