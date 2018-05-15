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Происшествия     16.05.2018, 11:52

Останки женщины обнаружены на юго-западе Москвы

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Теги:  СК РФ  смерть  проверка 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Скелетезированые останки женщины были обнаружены на территории заброшенного морга на улице Фотиевой, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По предварительным данным смерть женщины наступила более 8 месяцев назад.

По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются личность погибшей и обстоятельства ее смерти.


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Теги: 
СК РФ  смерть  проверка 

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