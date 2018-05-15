16 мая. Mossovetinfo.ru – Скелетезированые останки женщины были обнаружены на территории заброшенного морга на улице Фотиевой, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.



По предварительным данным смерть женщины наступила более 8 месяцев назад.



По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются личность погибшей и обстоятельства ее смерти.