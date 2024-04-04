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Происшествия     07.04.2024 09:53

Ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» стал фигурантом дела - ТАСС

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Теги:  Крокус Сити Холл  теракт  Crocus City Hall  следствие 

7 апреля — Mossovetinfo.ru —— Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после теракта в "Крокус сити холле", его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность концертного зала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность "Крокуса", а также начальника пожарной команды "Крокуса", - сказал собеседник агентства. Оба находятся под подпиской о невыезде. В правоохранительных органах уточнили, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в "Крокус сити холле", которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами.

ТАСС не располагает комментарием следствия.

Вечером 22 марта в подмосковном комплексе «Крокус Сити Холл» произошел теракт.

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Теги: 
Крокус Сити Холл  теракт  Crocus City Hall  следствие 

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