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Происшествия     28.02.2023 15:27

Падением БПЛА под Коломной занимаются ФСБ и другие компетентные органы

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Теги:  БПЛА  Московская область  Воробьев 

28 февраля, Mossovetinfo.ru - ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией по происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что "жертв и разрушений на земле нет".

"По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает", - сообщил Воробьев.

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Теги: 
БПЛА  Московская область  Воробьев 

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