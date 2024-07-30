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Происшествия     05.08.2024 10:46

Партию нелегальных сигарет на 30 млн руб. обнаружили таможенники на складе в Москве

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Теги:  сигареты  таможня  склад  нелегально  изъятие  акциз 

5 августа — Mossovetinfo.ru — Партию нелегальных сигарет на 30 млн руб. обнаружили таможенники на складе в Москве, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Более 280 тыс. пачек сигарет без акцизных марок изъяли таможенники. По предварительной оценке, стоимость партии превышает 30 млн руб. При проверке помещения выявлены коробки с сигаретами различных марок. Все они были упакованы в пленку и готовы для продажи в магазинах розничной торговли», – говорится в сообщении.

Товар изъят, «ведется проверка и устанавливаются лица, причастные к незаконной деятельности», – заключили в пресс-службе.

На минувшей неделе стало известно что в Москве отдали под суд бывшего главного борца с коррупцией в Федеральной таможенной службе (ФТС) генерал-майора ФСБ Дмитрия Мурышова, обвиняемого в получении взяток. Вину генерал не признает. Его защита требовала вернуть дело в прокуратуру из-за допущенных следствием нарушений при составлении обвинительного заключения, однако суд ходатайство отклонил.

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Теги: 
сигареты  таможня  склад  нелегально  изъятие  акциз 

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