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Происшествия     14.03.2018 16:53

Пассажиры не пострадали после столкновения электрички с трактором в Москве

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Теги:  ЧП 

14 марта. Mossovetinfo.ru - Пассажиры электрички не пострадали после столкновения электрички с трактором на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об это сообщили в МЖД.

Ранее сообщалось, что в среду в 15:24 электричка Фрязево - Москва столкнулась с трактором. Одна тележка головного вагона сошла с рельсов.

Движение другие поездов осуществляется по соседним путям.

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Карта места

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Теги: 
ЧП 

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