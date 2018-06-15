ПДК сероводорода была превышена в ночь на 15 июня в двух районах Москвы

15 июня. Mossovetinfo.ru – Двукратное превышение сероводорода в воздухе было зафиксировано на юго-востоке Москвы в ночь на пятницу, следует из данных, опубликованных на сайте Мосэкомониторинга



В 3:00 предельно-допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в Косино-Ухтоминском районе была превышена в 2,4 раза. Кроме того, в 1:00 в Рязанском районе ПДК сероводорода была превышена в 1,1 раза.



На данный момент показатели пришли в норму.

