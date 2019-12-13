13 декабря. Mossovetinfo.ru – Площадь пожара на складе на Варшавском шоссе выросла до 3 тысяч квадратных метров, сообщается в микроблоге столичного управления МЧС.
Сообщается, что внутри склада взрываются газовые баллоны, произошло частичное обрушение кровли.
Для тушения пожара задействованы два вертолета Московского авиационного центра. Также в районе тушения пожара работает передвижная лаборатория московского управления МЧС, которая занимается выявлением превышения в воздухе ПДК вредных частиц и продуктов горения.
Ранее сообщалось, что при тушении пожара пострадал один сотрудник МЧС.
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