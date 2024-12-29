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Происшествия
08.01.2025, 09:51
По делу экс-председателя Солнцевского суда Москвы арестовали ещё трёх фигурантов
8 января — Mossovetinfo.ru — Суд принял решение арестовать ещё трёх фигурантов уголовного дела в отношении экс-пред...
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Происшествия
07.01.2025, 10:01
Число погибших в результате землетрясения в Сицзане, Китай, возросло до 53 человек
7 января — Mossovetinfo.ru — По состоянию на 12:30 вторника (время по Пекину - ред.) 53 человека погибли, еще 62 получили тр...
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Происшествия
29.12.2024, 09:39
В Москве арестовали начальника отдела управления Росприродназора за взятку
29 декабря — Mossovetinfo.ru — Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу начальника отдела государств...