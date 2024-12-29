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Происшествия     08.01.2025 09:51

По делу экс-председателя Солнцевского суда Москвы арестовали ещё трёх фигурантов

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Теги:  Vосква  суд  судья  председатель  взятка  Матета 

8 января — Mossovetinfo.ru — Суд принял решение арестовать ещё трёх фигурантов уголовного дела в отношении экс-председателя Солнцевского районного суда Москвы Артёма Матеты, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Уточняется, что двое фигурантов уже признали вину.

«Настоящее уголовное дело возбуждено 13 июня 2024 года... по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество организованной группой в особо крупном размере) в отношении Рустема Юмагужина, Сергея Бекасова, Екатерины Наумовой, и по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество) в отношении Юмагужина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с этим делом в одном производстве находится и уголовное дело по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России, возбуждённое в отношении Матеты.

Согласно документам, бывший судья пообещал бизнесмену за взятку 24,8 млн рублей помочь в принятии нужного решения Верховным судом, а также ещё отдельно за €700 тыс. посодействовать в принятии решения в правоохранительных органах. При этом сам экс-судья не просто не планировал что-либо делать, но даже не имел реальных возможностей для влияния на судебные и иные органы.

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Теги: 
Vосква  суд  судья  председатель  взятка  Матета 

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