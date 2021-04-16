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Происшествия     16.04.2021 12:35

По делу замглавы департамента экономической политики Москвы проходят еще два фигуранта

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Теги:  уголовное дело  следствие  суд  домашний арест 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — По делу задержанного замглавы департамента экономической политики Москвы Леонида Костромы проходят еще два фигуранта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Сообщается, что еще два фигуранта - Дмитрий Рославцев и Максим Самылов. Следствие просит избрать для них меру пресечения в виде домашнего ареста. Самого Кострому следствие просит заключить под стражу. Всем трое обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что Леонид Кострома задержан и находится в изоляторе на Петровке. При этом, подробности уголовного дела, в рамках которого задержан чиновник, неизвестны.

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Теги: 
уголовное дело  следствие  суд  домашний арест 

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