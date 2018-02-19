По фактам смерти на пожаре двух мужчин в Дмитровском р-не и двух женщин в Балашихе проводятся проверки – СК

18 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В воскресенье, 18 февраля, тела двоих мужчин обнаружены после пожара в доме в Дмитровском районе, а в Балашихе, в результате пожара, - погибли две женщины. Следственными органами проводятся доследственные проверки, сообщают представители ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области.



В ходе ликвидации пожара в минувшее воскресенье, 18 февраля, в дер. Коверьянки Дмитровского района в частном доме «обнаружены тела двух мужчин. Установлено, что погибшими являются 71-летний хозяин сгоревшего дома и его 51-летний знакомый, которые систематически злоупотребляли спиртными напитками», - сообщает СК.



В воскресенье, 18 февраля, после тушения пожара «в постройке расположенной вблизи одного из домов городского округа Балашиха обнаружены сильно обгоревшие тела двух женщин», - сообщает СК. Хозяйка дома 1950 г. рождения со своей подругой распивала спиртное в бане, и для согрева они использовали газовый баллон, - отмечается в сообщении СК.

