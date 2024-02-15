По факту гибели двух человек в результате пожара на севере Москвы проводится доследственная проверка - СК

24 февраля — Mossovetinfo.ru — Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту пожара в квартире дома на улице Академика Ильюшина, в результате которого погибли две женщины.



В результате пожара в квартире жилого дома на ул. Академика Ильюшина погибла женщина 1948 г.р., также пострадавшая в результате пожара женщина 1970 г. р. скончалась в медицинском учреждении, сообщает прокуратура Москвы. Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.