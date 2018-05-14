15 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве организована доследственная проверка по факту смерти несовершеннолетнего «зацепера» на железной дороге. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.



По предварительным данным, 14 мая молодой человек 2003 года рождения получил удар током после того, как на станции Солнечная залез на крышу электрички Москва – Малоярославец. Ребенок скончался на месте.



Ранее СМИ сообщали, что погибшему было 18 лет.