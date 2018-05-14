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Происшествия     15.05.2018, 08:26

По факту гибели ребенка на крыше электрички в Москве проводится доследственная проверка

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Теги:  зацеперы  дети  СКР 

15 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве организована доследственная проверка по факту смерти несовершеннолетнего «зацепера» на железной дороге. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По предварительным данным, 14 мая молодой человек 2003 года рождения получил удар током после того, как на станции Солнечная залез на крышу электрички Москва – Малоярославец. Ребенок скончался на месте.

Ранее СМИ сообщали, что погибшему было 18 лет.


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Карта места

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Теги: 
зацеперы  дети  СКР 

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