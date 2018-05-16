Другие материалы
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Происшествия
18.05.2018, 15:49
По факту отравления детей в детском саду в Москве возбуждено уголовное дело
18 мая. Mossovetinfo.ru – По факту отравления детей в детском саду на юге Москвы возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте столичного управления СКР. По версии следователей,...
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Происшествия
17.05.2018, 11:48
Москвич попытался убить 70-летнюю пенсионерку
17 мая. Mossovetinfo.ru – Москвич 1993 года рождения попытался убить 70-летнюю пенсионерку, сообщается на официально сайте московского управления СКР. Преступление было совершено ночью 17 ма...
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Происшествия
16.05.2018, 19:20
Член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер найден мертвым в Москве
16 мая. Mossovetinfo.ru – По факту обнаружения тела мужчины в квартире в центре Москвы проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в столичном управлении СКР. Тело мужчины с огнест...