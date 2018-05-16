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Происшествия     18.05.2018, 15:49

По факту отравления детей в детском саду в Москве возбуждено уголовное дело

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Теги:  СК РФ  детский сад  дети  отравление  уголовное дело 

18 мая. Mossovetinfo.ru – По факту отравления детей в детском саду на юге Москвы возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте столичного управления СКР.

По версии следователей, 17 апреля воспитательница после занятий физкультурой дала детям попить воды из бутылки, в которой ранее разводили бензиновый растворитель. В результате четверым детям в возрасте 4-5 лет стало плохо, они были госпитализированы. В настоящий момент здоровью детей ничего не угрожает.

Следователи проводят комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.


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Теги: 
СК РФ  детский сад  дети  отравление  уголовное дело 

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