18 мая. Mossovetinfo.ru – По факту отравления детей в детском саду на юге Москвы возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте столичного управления СКР.



По версии следователей, 17 апреля воспитательница после занятий физкультурой дала детям попить воды из бутылки, в которой ранее разводили бензиновый растворитель. В результате четверым детям в возрасте 4-5 лет стало плохо, они были госпитализированы. В настоящий момент здоровью детей ничего не угрожает.



Следователи проводят комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.