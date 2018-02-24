По факту поджога автомобиля журналиста в Подмосковье проводится доследственная проверка

24 февраля /Mossovetinfo.ru/. По факту поджога в Сергиевом Посаде автомобиля местного журналиста полицией проводится доследственная проверка.



«Факт поджога автомобиля в Сергиевом Посаде был. По данному факту проводится проверка», - сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер регионального главка МВД России.



Ранее на сайте своего издания и во ВКонтакте журналист из Сергиевого Посада Андрей Трофимов сообщил о поджоге своего авто и разместил фото частично сгоревшего автомобиля. По мнению Трофимова, поджог является предупреждением ему за его деятельность.