4 апреля. Mossovetinfo.ru – По факту возгорания в торговом центре на востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности; халатность».



Ранее сообщалось, что в результате пожара погиб один человек. Кроме того, пострадали трое пожарных.