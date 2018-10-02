2 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московского управления СК РФ проводят доследственную проверку, по факту смерти 4-летней девочки на западе Москвы, сообщается на официальном сайте ведомства.



Девочка скончалась в квартире жилого дома в Кунцево. При визуальном осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено. По словам родителей, в последние дни ребенок плохо себя чувствовал.



Следователи опрашивают соседей, родственников, медиков и педагогов, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.