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Происшествия     02.10.2018 14:48

По факту смерти ребенка на западе Москвы проводится доследственная проверка

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Теги:  дети  смерть  СК РФ  проверка 

2 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московского управления СК РФ проводят доследственную проверку, по факту смерти 4-летней девочки на западе Москвы, сообщается на официальном сайте ведомства.

Девочка скончалась в квартире жилого дома в Кунцево. При визуальном осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено. По словам родителей, в последние дни ребенок плохо себя чувствовал.

Следователи опрашивают соседей, родственников, медиков и педагогов, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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Теги: 
дети  смерть  СК РФ  проверка 

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