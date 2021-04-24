По факту убийства начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю возбуждено дело

24 апреля. - Mossovetinfo.ru - 24 апреля 2021 года в ходе конфликта на одном из охотничьих угодий погибли два человека, в том числе - начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю. Об этом сообщает Следственный комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю. «Следователи задержали подозреваемого, с ним проводится работа», - сообщает СК.



«В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный», - отмечается в сообщении.



«По имеющимся данным, сегодня днём на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», - сообщает СК.