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Происшествия     24.04.2021 19:54

По факту убийства начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю возбуждено дело

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Теги:  Чита  Забайкалье  ФСИН  начальник  охота  убийство 

24 апреля. - Mossovetinfo.ru - 24 апреля 2021 года в ходе конфликта на одном из охотничьих угодий погибли два человека, в том числе - начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю. Об этом сообщает Следственный комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю. «Следователи задержали подозреваемого, с ним проводится работа», - сообщает СК.

«В связи с большим резонансом происшествия работу следователей на месте возглавил и.о. руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный», - отмечается в сообщении.

«По имеющимся данным, сегодня днём на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», - сообщает СК.

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Теги: 
Чита  Забайкалье  ФСИН  начальник  охота  убийство 

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