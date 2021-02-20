По итогам проверки госзакупок в МО Щукино возбуждено уголовное дело о мошенничестве

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Хорошевская межрайонная прокуратура провела проверку госзакупок в муниципальном образовании Щукино, по итогам проверки следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на официальном сайте прокуратуры Москвы.



Проверка установила, что сотрудники Щукинского муниципалитета и Совета депутатов разработали преступный план с целью хищения бюджетных средств. Контракты на поддержание в нормативном санитарном и техническом состоянии спортивных площадок, спортивного оборудования, покрытия спортивных площадок, ограждений и бортов спортивных площадок, а также контракты на автотранспортные услуги для муниципалитета передавались подконтрольным лицам.



Установлено, что бюджету муниципального образования был причинен ущерб в размере более 6 миллионов рублей.