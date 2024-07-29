 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     31.07.2024 11:19

Под суд отдали генерала ФСБ, возглавлявшего антикоррупционное управление таможни

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Федеральная таможенная служба  ФТС  коррупция  ФСБ  генерал  взятки  следствие  суд 

31 июля — Mossovetinfo.ru — Как стало известно «Коммерсантъ», в Москве отдали под суд бывшего главного борца с коррупцией в Федеральной таможенной службе (ФТС) генерал-майора ФСБ Дмитрия Мурышова, обвиняемого в получении взяток. Вину генерал не признает. Его защита требовала вернуть дело в прокуратуру из-за допущенных следствием нарушений при составлении обвинительного заключения, однако суд ходатайство отклонил.

В 235-м гарнизонном военном суде начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС генерал-майора Дмитрия Мурышова, обвиняемого в двух эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и директора ООО «Вектор Фрахт» Дмитрия Нестеренко, которому следствие отводит роль посредника (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Дело рассматривает военный суд, поскольку господин Мурышов является генералом ФСБ.

По данным оперативников, взятку генералу передали двое неких руководителей компаний—участников внешнеэкономической деятельности за отказ от дополнительных проверочных мероприятий, предусмотренных процедурами «таможенное декларирование» и «оформление импорта». Имена взяткодателей, действовавших под контролем оперативников, не раскрываются.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Федеральная таможенная служба  ФТС  коррупция  ФСБ  генерал  взятки  следствие  суд 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:19 Происшествия Под суд отдали генерала ФСБ, возглавлявшего антикоррупционное управление таможни

10:11 В России В Госдуме готовят законопроект о пожизненном заключении за организацию незаконной миграции

09:45 В мире Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране

16:50 В России Белоусов: в России резко выросло производство FPV-дронов

14:32 Мнения «В электронном голосовании наблюдение доступно всем», – Артём Костырко

Актуальные материалы

18:38 В России Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых

22:52 В мире Байден снял свою кандидатуру с выборов президента

08:16 Город (Москва и область) Собянин: город обсуждает с москвичами стандарты культурного досуга

08:16 Город (Москва и область) В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения

08:23 Город (Москва и область) По состоянию на 4 июля в Москве открыты для купания 5 зон отдыха - Роспотребнадзор

10:10 Город (Москва и область) С 1 июля на ряде улиц Москвы введен парковочный тариф в размере 600 рублей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru