31 июля — Mossovetinfo.ru — Как стало известно «Коммерсантъ», в Москве отдали под суд бывшего главного борца с корруп...

29 июля — Mossovetinfo.ru — Авария с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер, произошла в 4 км. от станции...