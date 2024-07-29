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Происшествия
31.07.2024, 11:19
Под суд отдали генерала ФСБ, возглавлявшего антикоррупционное управление таможни
31 июля — Mossovetinfo.ru — Как стало известно «Коммерсантъ», в Москве отдали под суд бывшего главного борца с корруп...
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Происшествия
30.07.2024, 10:18
Заместителя председателя правительства Хабаровского края задержали по делу о коррупции
30 июля — Mossovetinfo.ru — Заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова задержали по...
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Происшествия
29.07.2024, 16:32
На месте схода поезда в Волгоградской области пострадало более 100 человек
29 июля — Mossovetinfo.ru — Авария с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер, произошла в 4 км. от станции...