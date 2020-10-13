13 октября. Mossovetinfo.ru – Мужчина, подозреваемый в обстреле людей в Нижегородской области, найдем мертвым в лесу, неподалеку от места преступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.



Тело мужчины было обнаружено полицейскими и бойцами Росгвардии. По предварительной информации, подозреваемый застрелился.



Накануне сообщалось, что в в селе Большие Орлы Нижегородской области мужчина открыл огонь по людям на автобусной остановке. В итоге три человека погибли, еще три получили ранения. Стрелявший скрылся в лесу. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.