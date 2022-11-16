"Подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь" Орловской области совершен ночью - губернатор

16 ноября, Mossovetinfo.ru - Подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь Орловской области был совершен минувшей ночью, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.



"Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в с. Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - сообщил Клычков.



Другой официальной информации по данному ЧП из открытых источников в настоящее время не имеется.



На скрине, - сообщение А.Клычкова в его телеграм-канале.