17 сентября. Mossovetinfo.ru - Мужчина погиб под колесами поезда на железнодорожной платформе Выхино, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сообщается, что мужчина попал под поезд, следовавший в сторону области и скончался от полученных травм.



На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, обстоятельства случившегося выясняются.