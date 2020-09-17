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Происшествия     17.09.2020 15:00

Поезд насмерть сбил мужчину на платформе Выхино

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Теги:  поезда  смерть  платформа Выхино 

17 сентября. Mossovetinfo.ru - Мужчина погиб под колесами поезда на железнодорожной платформе Выхино, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что мужчина попал под поезд, следовавший в сторону области и скончался от полученных травм.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, обстоятельства случившегося выясняются.


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Карта места

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Теги: 
поезда  смерть  платформа Выхино 

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