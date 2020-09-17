17 сентября. Mossovetinfo.ru - Мужчина погиб под колесами поезда на железнодорожной платформе Выхино, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что мужчина попал под поезд, следовавший в сторону области и скончался от полученных травм.
На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, обстоятельства случившегося выясняются.
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