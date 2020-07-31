31 июля. Mossovetinfo.ru – На Серпуховско-Тимирязевской линии метро поезда при следовании в сторону станции «Бульвар Дмитрия Донского» проезжают станцию «Полянка» без остановки, сообщается в микроблоге столичного метрополитена в Twitter.
Сообщается, что это сделано по требованию полиции.
Обновлено в 14:04: Станция «Полянка» работает в штатном режиме, поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров.
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