Другие материалы
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Происшествия
28.02.2024, 14:09
Поезда задерживаются на Киевском направлении МЖД из-за схода состава с рельсов на станции «Апрелевка»
28 февраля — Mossovetinfo.ru — Из-за схода колесных пар поезда в 11:52 на станции «Апрелевка» электрички Киевского напр...
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Происшествия
24.02.2024, 11:24
По факту гибели двух человек в результате пожара на севере Москвы проводится доследственная проверка - СК
24 февраля — Mossovetinfo.ru — Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному ...
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Происшествия
21.02.2024, 13:52
В городском округе Лобня Подмосковья предотвращен теракт - УФСБ
21 февраля — Mossovetinfo.ru — По подозрению в приготовлении к совершению теракта задержан гражданин РФ, уроженец го...