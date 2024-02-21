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Происшествия     28.02.2024 14:09

Поезда задерживаются на Киевском направлении МЖД из-за схода состава с рельсов на станции «Апрелевка»

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Теги:  МЖД  электрички  ЧП  Апрелевка  график  сбой 

28 февраля — Mossovetinfo.ru — Из-за схода колесных пар поезда в 11:52 на станции «Апрелевка» электрички Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с опозданием в сторону Москвы и области на время восстановительных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале магистрали.

Сход колёсных пар произошел в середине состава электрички при небольшой скорости, пострадавших нет.

Пассажиры выведены из поезда через головной вагон.

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Карта места

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Теги: 
МЖД  электрички  ЧП  Апрелевка  график  сбой 

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