Поезда задерживаются на Киевском направлении МЖД из-за схода состава с рельсов на станции «Апрелевка»

28 февраля — Mossovetinfo.ru — Из-за схода колесных пар поезда в 11:52 на станции «Апрелевка» электрички Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с опозданием в сторону Москвы и области на время восстановительных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале магистрали.



Сход колёсных пар произошел в середине состава электрички при небольшой скорости, пострадавших нет.



Пассажиры выведены из поезда через головной вагон.