Поисковые мероприятия на месте крушения вертолета МИ-8 в городе Хабаровске завершены - МЧС

11 апреля. Mossovetinfo.ru - - На месте крушения в Хабаровске «в районе улиц Антенная – Хирургическая вертолёта МИ-8 одной из авиакомпаний Хабаровского края» завершены поисковые мероприятия МЧС.



«По состоянию на 13.15 (хбр) 11.04.2018 г. поисковые мероприятия на месте крушения вертолета МИ-8 в городе Хабаровске завершены. Проводятся оперативно-следственные действия уполномоченными органами», - сообщает МЧС по Хабаровскому краю.



На борту, было шесть сотрудников авиакомпании - четыре командира, борт-механик и второй пилот, сообщает Интерфакс. По одной из версий, вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» перед падением в Хабаровске мог зацепиться за матчу антенного поля, сообщают специалисты, работающие на месте крушения.