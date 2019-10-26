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Происшествия     26.10.2019 12:54

Поликлинику на юге Москвы эвакуировали после звонка о бомбе

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Теги:  телефонный терроризм  угроза взрыва  эвакуация  поликлиника 

26 октября. Mossovetinfo.ru – Поликлинику на юге Москвы эвакуировали после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Сообщается, что из здания поликлиники на улице Ялтинская было эвакуировано около 20 человек. Здание проверяют кинологи.


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Теги: 
телефонный терроризм  угроза взрыва  эвакуация  поликлиника 

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