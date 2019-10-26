26 октября. Mossovetinfo.ru – Поликлинику на юге Москвы эвакуировали после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.



Сообщается, что из здания поликлиники на улице Ялтинская было эвакуировано около 20 человек. Здание проверяют кинологи.