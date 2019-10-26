26 октября. Mossovetinfo.ru – Поликлинику на юге Москвы эвакуировали после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Сообщается, что из здания поликлиники на улице Ялтинская было эвакуировано около 20 человек. Здание проверяют кинологи.
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