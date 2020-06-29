29 июня. Mossovetinfo.ru – Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО Москвы пресекли деятельность финансовой пирамиды, сообщается на официальном сайте МВД.



В полицию обратились потерпевшие, заключившие договоры по займам с некой финансово-кредитной организацией, располагавшейся на Ленинском проспекте. Вначале проценты на вложения потерпевшим выплачивались, однако, когда истекли сроки договоров, им предложили заключить новые договора уже с другой организацией. В дальнейшем выплаты процентов потерпевшим прекратились.



Следствие установило, что жительница Москвы создала кредитно-потребительский кооператив, который широко рекламировался в сети Интернет. При этом, соответствующей лицензии у организации не было. Организация обещала вкладчикам высокие проценты, однако на самом деле они получали доходы только за счет взносов новых вкладчиков.



По предварительным данным от действий мошенников пострадали более 250 человек. Суммарный ущерб составил более 300 миллионов рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» задержана основательница пирамиды и еще трое подозреваемых. В ходе обысков по адресам проживания сообщников, а также в офисных помещениях изъято серверное оборудование с электронными базами, первичные бухгалтерские документы, списки вкладчиков с суммами привлеченных денежных средств, а также черновые записи.



Трое задержанных заключены под стражу, в отношении еще одной подозреваемой выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.