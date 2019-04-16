16 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции задержали мужчину 1971 года рождения по подозрению в убийстве женщины на северо-востоке Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.



Вечером 14 апреля мужчина обратился в полицию и сообщил об убийстве в квартире в Лазаревском переулке. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире тело женщины 1972 года рождения с колото-резанными ранениями. Заявитель был задержан. Установлено, что в ходе распития спиртных напитков с хозяйкой квартиры, у них возник конфликт, после чего мужчина нанес женщине несколько ударов ножом.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведется следствие.