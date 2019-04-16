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Происшествия     16.04.2019 08:58

Задержан подозреваемый в убийстве на северо-востоке Москвы

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Теги:  убийство  задержание 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции задержали мужчину 1971 года рождения по подозрению в убийстве женщины на северо-востоке Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Вечером 14 апреля мужчина обратился в полицию и сообщил об убийстве в квартире в Лазаревском переулке. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире тело женщины 1972 года рождения с колото-резанными ранениями. Заявитель был задержан. Установлено, что в ходе распития спиртных напитков с хозяйкой квартиры, у них возник конфликт, после чего мужчина нанес женщине несколько ударов ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведется следствие.


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Теги: 
убийство  задержание 

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