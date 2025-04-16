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Происшествия     25.04.2025 10:21

Полицейскими задержан курьер мошенников, забравший у пенсионерок свыше 3,5 млн рублей

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Теги:  мошенники  телефонные мошенники  курьер  задержание  полиция  кибермошенники 

25 апреля — Mossovetinfo.ru — Полицейскими УВД юга столицы задержан курьер телефонных мошенников, забравший у пенсионерок свыше 3,5 млн рублей, - сообщает пресс-служба столичной полиции.

«В полицию с заявлением о мошенничестве обратились две жительницы столицы 57 и 60 лет.
Предварительно установлено, что женщинам звонили неизвестные, которые представлялись работниками государственных и силовых ведомств. Под предлогом необходимости декларирования денежных средств злоумышленники убедили пенсионерок передать курьеру имеющиеся дома деньги», - отмечается в сообщении

Предварительная сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила более 3 миллионов 500 тысяч рублей.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории московского аэропорта при попытке покинуть столицу задержали одного из подозреваемых – 18-летнего жителя Ставропольского края. По версии следствия, он забрал деньги у потерпевших и перевел их соучастникам, получив за это вознаграждение», - сообщает полиция.

Фигурант заключен под стражу.

Полицейские призывают граждан не откликаться на сомнительные объявления о работе и предупреждают, что данная противоправная деятельность является уголовно наказуемой по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей Уголовного кодекса, – лишение свободы на срок до десяти лет.

В начале апреля сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы задержаны двое молодых людей, – 19-летний житель столицы и 24-летний приезжий из Новосибирской области, подозреваемые в мошенничестве с ущербом более 5 миллионов рублей. По версии следствия, они получали от граждан деньги, после чего переводили похищенное сообщникам, получая денежное вознаграждение.

2 апреля 2025 года Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Для положений закона предусмотрены разные сроки вступления в силу.

Законопроект включает комплекс из более 30 мер, которые должны скорректировать работу операторов связи, банков, маркетплейсов и других участников рынка в части работы с проблемой кибермошенничества.

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Теги: 
мошенники  телефонные мошенники  курьер  задержание  полиция  кибермошенники 

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