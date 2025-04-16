18 апреля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО задержали 14 участников организованной группы, которые по...

16 апреля — Mossovetinfo.ru — Главе СК России будет представлен доклад по уголовному делу о преступлении в отношении...