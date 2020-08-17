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Происшествия     17.08.2020 13:23

Полицейский спас упавшего на рельсы пассажира в московском метро

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Теги:  метро  падение  полиция 

17 августа. Mossovetinfo.ru – На станции метро «Курская» Кольцевой линии полицейский спас пассажира, который упал на рельсы перед подходящим поездом, сообщается на официальном сайте московского управления МВД.

В ходе патрулирования станции сотрудник полиции увидел, что мужчина потерял равновесие и упал на рельсы. Полицейский подал знак машинисту о необходимости экстренного торможения, а сам схватил мужчину за плечи и вытащил на платформу за секунду до приближения поезда. Другой полицейский в это время вызвал скорую помощь.

Позднее пострадавший рассказал, что из-за загруженности на работе не спал несколько дней. В результате в метро мужчине стало плохо, и он упал на рельсы. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.



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Карта места

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Теги: 
метро  падение  полиция 

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