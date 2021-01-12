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Происшествия     12.01.2021 21:36

Полицейский застрелил в московской квартире мужчину, напавшего на него с ножом

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Теги:  полиция  СК  СК РФ  стрельба 

12 января. Mossovetinfo.ru – В московской квартире застрелил мужчину, который напал с ножом на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает ГСК СК РФ по Москве.

Инцидент произошел 12 января в квартире жилого дома по Гурьевскому проезду. Мужчина вел себя неадекватно по отношению к соседям и медицинскому персоналу и не реагировал на предупреждения.

После того, как мужчина напал на сотрудника полиции с ножом, полицейский сделал предварительный выстрел в воздух, после чего выстрелил в мужчину из табельного оружия. Нападавший скончался на месте.


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Теги: 
полиция  СК  СК РФ  стрельба 

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