12 января. Mossovetinfo.ru – В московской квартире застрелил мужчину, который напал с ножом на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает ГСК СК РФ по Москве.



Инцидент произошел 12 января в квартире жилого дома по Гурьевскому проезду. Мужчина вел себя неадекватно по отношению к соседям и медицинскому персоналу и не реагировал на предупреждения.



После того, как мужчина напал на сотрудника полиции с ножом, полицейский сделал предварительный выстрел в воздух, после чего выстрелил в мужчину из табельного оружия. Нападавший скончался на месте.